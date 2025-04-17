У мужа Кудрявцевой обнаружили многомиллионный долг

У мужа Леры Кудрявцевой, хоккеиста Игоря Макарова, обнаружили многомиллионный долг. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, у ИП Макарова есть долг в 2,1 миллиона рублей.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. В 2018-м звезда родила дочь Машу. Чтобы малышка появилась на свет, ведущая воспользовалась процедурой ЭКО. Она рассказывала, что у нее получилось забеременеть только с третьей попытки.

12 января 2024 года Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа Игоря Макарова. Она намекнула, что причиной разрыва стали возможные проблемы со спиртным у супруга. Она назвала злом алкоголь.

Кудрявцева объяснила, что уход — не обязательно значит развод. По словам телеведущей, ей была нужна «очень жесткая мотивация» для того, чтобы решить очень серьезную проблему у супруга. В июне Макаров опроверг, что ругался с женой. Он уверил, что все еще вместе с Кудрявцевой.

В ноябре Кудрявцева рассказала, что Макаров шутит про ее фигуру.

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