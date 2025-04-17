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Отец Жанны Фриске одобрил идею создать фильм о дочери

Отец Фриске Копылов поддержал идею создания художественного фильма о дочери
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Олег Наумов/РИА Новости

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов признался в беседе с изданием «Абзац», что не против создания художественного фильма о своей дочери.

Копылов заявил, что если люди считают Фриске настолько замечательной и интересной, чтобы создать фильм, то он за.

«Только не нужно использовать дипфейк, потому что уже пробовали: ничего хорошего из этого не вышло», — поделился отец певицы.

В июне 2024 года на премии МУЗ-ТВ показали ролик с Жанной Фриске, созданный с помощью искусственного интеллекта. В ролике артистка поет свой хит «А на море белый песок». Отец Фриске Владимир признался, что ему стало плохо на премии, как только он увидел ролик с дочерью.

По словам Копылова, у него начались проблемы с сердцем. Отцу певицы было сложно дышать.

На премии также выступила сестра Жанны Наталья Фриске вместе с группой «Блестящие», чтобы почтить память артистки. После мероприятия на сестру знаменитости обрушился негатив. Наталья отмечала после премии, что привыкла к хейтерам, так как слышит подобную реакцию всю свою жизнь.

Ранее стало известно, когда женится вдовец Фриске.

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