Стало известно, когда женится вдовец Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев собирается жениться на Екатерине Тулуповой. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на коллег знаменитости.

По данным издания, Шепелев зарегистрирует брак с Тулуповой летом 2025 года.

В феврале 2024-го Шепелев уже заявил о готовности жениться. Он вспомнил, что познакомился с Тулуповой через несколько лет после потери жены, певицы Жанны Фриске. Долгое время телеведущий не заводил новых романов. Он объяснил, что в тот период ему не были нужны отношения. Встретив Тулупову, шоумен почувствовал себя не одиноким. Он объяснил, что возлюбленная потеряла отца, который болел схожим образом.

По словам Шепелева, он встретил человека, которому смог довериться. Шоумен считает Тулупову смелым человеком за то, что она решилась на отношения «с парнем с таким багажом», как у него. Как рассказал телеведущий, у них с возлюбленной совпадают взгляды по многим вопросам. К примеру, на семью, эстетику, образ жизни.

Шепелев признался, что гордится всем тем, что делает Тулупова. Он рассказал, что возлюбленная занимается архитектурой и дизайном.

Ранее Шепелев признался, что не скучает по прошлому.