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Орбакайте понизила гонорар за корпоративы почти в 2 раза

Mash: певица Кристина Орбакайте понизила цены на корпоративы до 4,5 млн рублей
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orbakaite_k/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Кристина Орбакайте снизила цены на корпоративы почти в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Орбакайте выступает за рубежом на частных мероприятиях за €50 тысяч (около 4,6 миллиона рублей по текущему курсу. – «Газета.Ru»). Ее цена за российские корпоративы составила 4,5 миллиона рублей. Mash утверждает, что раньше певица брала за подобные выступления 6 миллионов рублей.

Mash добавил, что гонорар за концерт не изменился – €150 тысяч (14 миллионов рублей).

17 апреля Mash сообщил, что Галкин привел Орбакайте на корпоратив украинского бизнесмена в Праге. По данным издания, корпоратив прошел по случаю дня рождения ребенка бизнесмена с Украины. Галкин и Орбакайте выступили на одной сцене с певцом Гариком Кричевским.

В начале февраля Орбакайте сообщила, что собирается провести тур по Европе в мае и июне 2025 года. В мае она выступит в Лимасоле, Аугсбурге, Штутгарте, Оффенбахе, Берлине, Гамбурге, Нойсе, Цюрихе, Барселоне, Праге, Таллине и Вильнюсе. В июне певица посетит Юрмалу, где проведет концерт.

Ранее в Литве потребовали от Орбакайте высказать свою позицию насчет СВО.

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