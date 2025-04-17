Орбакайте понизила гонорар за корпоративы почти в 2 раза

Певица Кристина Орбакайте снизила цены на корпоративы почти в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Орбакайте выступает за рубежом на частных мероприятиях за €50 тысяч (около 4,6 миллиона рублей по текущему курсу. – «Газета.Ru»). Ее цена за российские корпоративы составила 4,5 миллиона рублей. Mash утверждает, что раньше певица брала за подобные выступления 6 миллионов рублей.

Mash добавил, что гонорар за концерт не изменился – €150 тысяч (14 миллионов рублей).

17 апреля Mash сообщил, что Галкин привел Орбакайте на корпоратив украинского бизнесмена в Праге. По данным издания, корпоратив прошел по случаю дня рождения ребенка бизнесмена с Украины. Галкин и Орбакайте выступили на одной сцене с певцом Гариком Кричевским.

В начале февраля Орбакайте сообщила, что собирается провести тур по Европе в мае и июне 2025 года. В мае она выступит в Лимасоле, Аугсбурге, Штутгарте, Оффенбахе, Берлине, Гамбурге, Нойсе, Цюрихе, Барселоне, Праге, Таллине и Вильнюсе. В июне певица посетит Юрмалу, где проведет концерт.

Ранее в Литве потребовали от Орбакайте высказать свою позицию насчет СВО.