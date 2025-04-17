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Максим Галкин привел Кристину Орбакайте на корпоратив к украинцам в Праге

Mash: певица Орбакайте выступила на корпоративе у украинского бизнесмена
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) привел дочь жены, певицу Кристину Орбакайте, на корпоратив украинского бизнесмена в Праге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, корпоратив прошел по случаю дня рождения ребенка бизнесмена с Украины. Галкин и Орбакайте выступили на одной сцене с певцом Гариком Кричевским.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России. С февраля 2022 года комик давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль.

16 сентября Минюст России внес Галкина в список иноагентов. В ведомстве решение объяснили тем, что шоумен получал финансирование от Киева при «осуществлении политической деятельности». Сам артист заявил, что «к иноагентам себя не относит». Его жена после заявления Минюста призвала российских правоохранителей и ее отнести к иноагентам.

15 апреля 2025 года URA.ru сообщало, что Галкин выступит в маленьких концертах в Европе, где цена билета за концерт достигает почти 17 тыс. рублей.

Ранее Галкин сообщил о распространении фейковой рекламы от его имени.

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