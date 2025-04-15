Галкин выступает в Европе в маленьких концертных залах

Шоумен и юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) выступит в маленьких концертах в Европе, где цена билета за концерт достигает почти 17 тыс. рублей. Об этом сообщает URA.ru.

Стоимость выступления Галкина в немецком городе Штутгарте стартует от 3,6 тыс. рублей и доходит до 16,7 тыс. рублей. Эта площадка, отмечает издание, вмещает в себя чуть больше 2 тыс. зрителей.

Всего в рамках своего тура по Германии, который пройдет с апреля по май 2025 года, Галкин планирует посетить 13 городов. Среди них — Мюнхен, Берлин, Бонн и другие. По данным URA.ru, на заграничные выступления артиста на сегодняшний день проданы порядка половины билетов — и ситуация с продажами «почти везде одинаковая».

URA.ru раскрывает, что за один концерт в Германии Галкин выручит свыше 15 млн рублей, а за весь тур — примерно 195 млн рублей. Но ему также придется из финальной суммы вычесть стоимость аренды зала, оплатить работу охраны и потратиться на прочие расходы.

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