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Волочкова закрыла долги перед коммунальной службой

Балерина Анастасия Волочкова оплатила 300 тысяч рублей долгов за ЖКХ

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Павел Кашаев/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова оплатила 300 тысяч рублей долгов за ЖКХ, которые копились у нее еще с прошлого года. Об этом пишет kp.ru.

По данным СМИ, в начале февраля на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) у Волочковой числилась задолженность в примерно 300 тысяч рублей. Сейчас же артистка закрыла свой долг. Глава ТСЖ в разговоре с прессой предполагал, что Волочкова не против оплачивать свои счета вовремя, однако ей мешают это делать недобросовестные помощники.

«Долг у нее был больше 300 тысяч рублей. Она сама-то и не против платить, это ее помощники так деньги свои отрабатывают. Сказали ей, что платить не нужно», — жаловался представитель ведомства.

Накануне Волочкова в беседе с «Газетой.Ru» посоветовала актрисе Яне Поплавской, которая предложила балерине посетить нарколога, «завидовать молча». Волочкова заявила, что не знает эту «тетю», но пригласила ее на свое шоу.

Ранее Стас Пьеха отменил концерт в Орле из-за проблем со здоровьем.

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