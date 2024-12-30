Российского актера задержали с кокаином в центре Москвы

Актера Алексея Яничева задержали в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Сотрудники полиции поймали Яничева со свертком с неизвестным веществом на улице Покровка. Экспертиза показала, что это кокаин. Позже актер сознался, что приобрел наркотики еще в мае.

По данным издания, еще весной против Яничева возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ. Действия актера привели к тому, что его друга не стало.

17 января сотрудники ГИБДД задержали актера из сериала «Триггер» Анатолия Руденко, когда тот ехал в такси. У артиста во время досмотра изъяли пакетик «из-под резинки трусов». Актер объяснял в полиции, что нашел пакет на улице и принял за отраву для собак. Только позже он узнал, что внутри наркотики, но не стал от них избавляться. В отношении актера возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта.

29 октября Руденко признали виновным в хранении наркотиков, его дело рассматривалось в особом порядке. Артист полностью признал вину, раскаялся в содеянном и активно сотрудничал со следствием.

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