Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американского актера арестовали в Греции за хранение оружия и угрозы полиции

Американский актер Руди Янгблад арестован в Греции
close
Touchstone Pictures

Американский актер Руди Янгблад арестован в Греции за неповиновение полиции и хранение оружия, его могут депортировать. Об этом пишет газета «Катимерини».

42-летний актер пребывает в Греции с конца августа в связи со съемками, но его виза кончилась в конце ноября. По данным источников газеты, актер из-за проблем со здоровьем получил от врача рекомендацию не путешествовать. Сам актер считает, что имел право оставаться в стране из-за этой проблемы до тех пор, пока не сможет путешествовать без вреда для здоровья.

При проверке документов полицейскими 27 декабря Янгблада арестовали. По его словам, на сотрудниках не было знаков отличия, ему якобы не разъяснили его права, и он не мог понять, что это работники правоохранительных органов. В итоге он был арестован за неповиновение, угрозы и хранение оружия, поскольку носил с собой нож.

Суд по ускоренной процедуре вынес актеру приговор. Янгблада приговорили к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой на три года. Затем стало известно, что срок действия его визы истек, и он подлежит административной депортации. Сейчас Янгблада держат в полицейском участке афинского района Галаци, он собирается подать апелляцию на арест и приговор.

Руди Янгблад наиболее известен по главной роли в фильме Мэла Гибсона «Апокалипсис» (2006). Для этой роли он учил язык майя. После съемок в «Апокалипсисе» Янгблад приобрел популярность. Среди других работ актера фильмы «Сопротивление» (2010), «В Америку» (2012), «Холод» (2015), «Точка невозврата» (2016), «Истощение» (2018), «Ад на границе» (2019).

Ранее российского актера задержали с кокаином в центре Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами