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Театр «У Никитских ворот» представляет свою версию «По ком звонит колокол»

Театр «У Никитских ворот» показывает премьеру по роману Хемингуэя
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Театрал Медиа Групп

Московский театр «У Никитских ворот» 17 и 18 апреля покажет премьеру спектакля «По ком звонит колокол» по одноименному роману Эрнеста Хемингуэя. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Как отмечается, режиссером спектакля стал художественный руководитель театра Марк Розовский.

«Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе». Эта фраза, по мнению автора пьесы и режиссера-постановщика спектакля Марка Розовского, означает призыв выйти на баррикаду и пожертвовать собственной жизнью ради великой демократической идеи перед лицом фашизма», — говорится в описании постановки на сайте театра.

Согласно представленной информации, спектакль длится три часа с одним антрактом. В нем играют артисты Иван Арнгольд, Игорь Скрипко, Алиса Тарасенко, Ирина Уханова, Владимир Давиденко, Денис Юченков, Ольга Лебедева, Яна Прыжанкова и другие.

В конце ноября народный артист РФ, актер Константин Хабенский дебютировал в качестве театрального режиссера, поставив на сцене МХТ им. Чехова «Чайку». По его словам, героями постановки являются женщины, а в центре повествования находятся их любовь, внимание и тепло к мужчинам. В спектакле речь пойдет о «нормальном человеческом эгоизме», который в юности дополняет максимализм.

Ранее сообщалось, что Козловский впервые появится на федеральном ТВ после долгого перерыва.

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