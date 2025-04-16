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Умер поэт Константин Кедров

Поэт Константин Кедров скончался в возрасте 82 лет
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Илья Питалев/РИА Новости

Советский и российский поэт, философ и литературный критик Константин Кедров умер 16 апреля на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза писателей.

Церемония прощания пройдет 18 апреля в Центральном доме литераторов, после чего его кремируют и захоронят в родовой могиле на Донском кладбище.

Кедров, автор более 30 стихотворных сборников, в 1983 году сформулировал принцип «метаметафоры», ставший основой его философской теории. Он также инициировал празднование Всемирного дня поэзии 15 марта, который отмечается уже 25 лет.

«Константин Кедров — философ, профессор Литературного института, номинант Нобелевской премии. Его наследие изменило современную поэзию», — отметили в Союзе писателей.

Кедров родился в 1942 году в Рыбинске. Член Союза писателей СССР, доктор философских наук, лауреат южнокорейской премии Манхэ и Пушкинской премии.

Также 16 апреля в возрасте 74 лет скончался актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов.

Ранее умер режиссер фильма «Рэмбо: первая кровь».

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