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Евгений Цыганов — о том, почему стал актером: «В армию идти не хотелось»

Актер Евгений Цыганов признался, что его привлекла власть в актерской профессии
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Пресс-служба KION

Актер Евгений Цыганов признался в интервью журналу «Чтиво», что в детстве не был намерен становиться актером.

В детском возрасте, вспомнил звезда «Мастера и Маргариты», он попал в Театр на Таганке и понял, что «не хочет быть артистом».

«Но поступать куда-то надо было: в армию идти не хотелось. <…> И вдруг я на поступлении почувствовал, что у меня через этот текст получается общаться и владеть зрительским вниманием. Это прям вштыривает. Как, наверное, любая власть», — поделился актер.

Цыганов не смог ответить на вопрос, подсматривал ли он за игрой какого-либо артиста в начале карьеры. При этом, рассказал артист, однажды он пытался на сцене изобразить момент из фильма «Торжество Эдерманна», в которой герой Клауса Мария Брандауэр рвет зубами газету.

«В тот момент я играл во МХАТе Раскольникова. И у меня был эпизод, где я получаю в руки газету. <…> В общем, я вырвал себе зуб, он у меня встал поперек. У меня кровь изо рта. В этот момент я как-то себе пообещал поменьше подворовывать у каких-то прекрасных и талантливых», — поделился Цыганов.

Ранее сообщалось, что Данила Козловский впервые появится на федеральном ТВ после долгого перерыва.

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