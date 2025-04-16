Режиссер сериала «Склиф» уличила Кристину Асмус в профнепригодности

Режиссер сериала «Склиф» Мария Агранович подтвердила Super.ru, что актрису Кристину Асмус выгнали со съемок проекта.

«Это профнепригодность, на мой взгляд. Я больше не буду ничего говорить, потому что есть соглашения определенные с продюсерами», — заявила Агранович.

9 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что Асмус со скандалом выгнали со съемочной площадки сериала «Склиф», в котором знаменитость играла главную роль. По данным издания, артистку обвинили в «создании крайне токсичной атмосферы, угрожающей процессу».

Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки подтвердила, что создатели «Склифа» отказались от сотрудничества с Асмус из-за ее поведения.

При этом сама артистка опровергла в Telegram-канале, что ее отстранили от роли в сериале «Склиф». Она назвала появившуюся информацию в СМИ клеветой.

В «Склифе» Асмус исполняла роль травматолога НИИ Склифосовского. По словам актрисы, ее героиня — эмоциональная, тревожная карьеристка, которая профессионально отстаивает личные границы и «ежедневно фехтует с прессингом и сексизмом».

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