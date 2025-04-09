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Канделаки подтвердила скандал с Асмус на съемках «Склифа»

Директор ТНТ Тина Канделаки подтвердила, что Асмус выгнали со съемок «Склифа»
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asmuskristina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки подтвердила в беседе с изданием «СтарХит», что создатели сериала «Склиф» отказались от сотрудничества с актрисой Кристиной Асмус из-за ее поведения.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что Асмус со скандалом выгнали со съемочной площадки сериала «Склиф», в котором знаменитость играла главную роль. По данным издания, артистку обвинили в «создании крайне токсичной атмосферы, угрожающей процессу».

«Да, могу подтвердить информацию, которая уже появилась в сети. И нам искренне жаль, потому что проект получается сильным и амбициозным. Но, к сожалению, определенное поведение Кристины сделало дальнейшую работу невозможной», — прокомментировала Кандалаки.

Сама Асмус опровергла в Telegram-канале, что ее отстранили от роли в сериале «Склиф». Она назвала появившуюся информацию в СМИ клеветой.

В «Склифе» Асмус исполняла роль травматолога НИИ Склифосовского. По словам актрисы, ее героиня — эмоциональная, тревожная карьеристка, которая профессионально отстаивает личные границы и «ежедневно фехтует с прессингом и сексизмом».

Ранее сообщалось, что адвокат Ефремова раскрыл условия освобождения актера.

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