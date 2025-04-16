Руководитель Института им. Юнуса Эмре Абдуррахман Алий заявил, что Турция готова начать более активное сотрудничество с Россией в области кинематографа. Слова турецкого представителя передает ТАСС.

По его словам, власти Турции рассматривают кино «как один из инструментов продвижения страны на мировой арене». Поэтому, заявил Алий, Турция готова организовать приезд в Россию любого турецкого актера.

«Пока сложно сказать, кто именно из актеров может приехать, но если у российской стороны есть пожелания видеть тех или иных звезд турецких сериалов, вы можете передать их нам», — подчеркнул он.

19 марта турецкий актер Джан Яман, известный по роли в сериале «Ранняя пташка», приезжал в Россию на закрытую премьеру нового турецкого сериала «Эль Турко». До этого в России также побывали звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит и известная по мелодраме «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел.

19 марта представители движения «Ветераны России» обратились в Роскомнадзор и в министерство культуры с просьбой запретить показ турецких сериалов в стране. Активисты считают, что такие шоу негативно влияют на демографию в стране, снижают интерес россиянок к мужчинам и разрушают институт семьи.

Ранее сообщалось, что Данила Козловский впервые появится на федеральном ТВ после долгого перерыва.