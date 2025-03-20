Джан Яман захотел сняться в Сочи

Турецкий актер Джан Яман заявил, что ему стоит сняться в Сочи

Актер и модель Джан Яман, известный по роли в сериале «Ранняя пташка», рассказал, что хотел бы сняться в кино в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Ямана спросили, какой самый жаркий город он знает в России. Артист услышал из зала про Сочи. Он ответил, что стоит там сняться. Актер уточнил, что слышал об этом городе из уроков истории.

Яман приехал в Россию 19 марта на закрытую премьеру нового турецкого сериала «Эль Турко» с ним в главной роли. Там он попал в неловкую ситуацию из-за вопроса о Юре Борисове.

У Ямана спросили на мероприятии, хотел бы он поработать с Юрой Борисовым в будущем. На это турецкий актер ответил: «Я не знаю Юру Борисова, покажите мне ее фото, покажите сейчас же».

При этом артист признался, что смотрел фильм «Анора». Он назвал картину Шона Бэйкера фантастической.

Турецкий актер Джан Яман получил премию «Золотая бабочка» в категории «Лучшая мужская роль» в 2018 году, а спустя год журнал GQ назвал его мужчиной года. Яман также был участником турецкого шоу «Голос», а в 2022-м стал официальным лицом компании Mercedes Benz.

Ранее Джан Яман признался, что хотел бы почитать русскую литературу в оригинале.