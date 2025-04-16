Директор Лепса о готовности певца выступить бесплатно в День Победы: «Будем подчиняться»

Директор певца Григория Лепса Владимир Урюпин заявил изданию «Подъем», что артист готов выступить бесплатно в День Победы, если того потребуют власти.

15 апреля депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала многомиллионные гонорары российских артистов за выступления по случаю 9 Мая. Она заявила, что патриотизм не должен быть платным. Парламентарий направила обращение в Минкульт РФ с просьбой предложить артистам провести благотворительные выступления в День Победы.

«Что решат наши слуги закона, то и будем делать. От нашего мнения мало что зависит, к сожалению. Нас никто не спрашивает, прежде чем принимают какие-то законы. Поэтому абсолютно без разницы. Как сделают — будем подчиняться», — прокомментировал инициативу Останиной Урюпин.

Певица Вика Цыганова в беседе с тем же изданием отметила, что и так выступает на День Победы бесплатно. Она назвала приуроченные к 9 Мая мероприятия «священными» и возмутилась, что некоторые артисты работают на них за деньги.

«Они дискредитируют всю значимость этого праздника — такие артисты, которые только за деньги работают», — заявила артистка.

Недавно продюсер Иосиф Пригожин возмутился призывам депутатов выступать бесплатно на 9 Мая. Он напомнил, что выступления — это работа артистов. Продюсер также заявил, что подобные заявления дискредитируют депутатов.

Ранее сообщалось, что Данила Козловский впервые появится на федеральном ТВ после долгого перерыва.