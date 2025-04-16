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Запашный обвинил сына Никулина в лицемерии

Дрессировщик Запашный заявил, что сын Никулина не желает поддерживать солдат РФ
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил в беседе с NEWS.ru, что не собирается мириться с художественным руководителем цирка на Цветном бульваре Максимом Никулиным.

Запашный заявил, что не видит желания Никулина поддерживать российских солдат. Он считает, что в сыне артиста Юрия Никулина много лицемерия.

«Он выложил пост, что он в каком-то блиндаже, в какой-то закрытой зоне, даже не сообщил, где, когда, и через два дня показывал, как хорошо ему в Соединенных Штатах Америки — на несколько дней туда уехал», — заявил дрессировщик.

Запашный не понимает, почему Никулин три года подряд посещает Монте-Карло. По его словам, там собирают средства на поддержку Украины. Также он напомнил о скандале с Жасмин Страгу.

В сентябре 2024 года Эдгар Запашный возмутился приглашению на фестиваль «Артист» Жасмин Страгу. Он обвинил женщину в русофобии и поддержке ВСУ. Внук Юрия Никулина Юрий опровергал, что женщина финансирует армию Украины.

После Максим Никулин обвинил Эдгара Запашного в травле женщин.

Ранее сын Юрия Никулина экстренно вызвал скорую из-за резких болей в животе.

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