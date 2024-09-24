Cын Никулина обвинил Эдгара Запашного в травле женщин

Художественный руководитель Цирка Никулина Максим Никулин обвинил дрессировщика Эдгара Запашного в травле женщин. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Инициировать травлю женщин, на каких позициях она бы ни стояла, это, так скажем, не по-мужски», — заявил сын народного артиста СССР Юрия Никулина.

В сентябре Эдгар Запашный возмутился приглашению на фестиваль «Артист» Жасмин Страга. Он обвинил женщину в русофобии и поддержке ВСУ. Внук Юрия Никулина Юрий опровергал, что женщина финансирует армию Украины.

Жасмин Страга является директором Всемирной цирковой ассоциации. Женщина представляет страны Австралии и Океании по всем жанрам циркового искусства и вопросам участия животных в цирке при ЮНЕСКО.

По словам Юрия Никулина-младшего, в 2022 году Страга запустила проект «SOS Украина». За время работы в проекте она предоставила помощь 294 студентам. 100 взрослых смогли выехать из страны, найти жилье и работу благодаря ей. Женщина также организовала сбор средств в поддержку цирковых школ Киева и Харькова. Никулин-младший уверил, что Жасмин не причастна к финансированию или поддержке ВСУ.

Ранее чиновник обратился в прокуратуру из-за написанной нейросетью песни про дырки в асфальте.