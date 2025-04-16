L'One отказался от участия в концерте Валерии за день до выступления

Продюсер Пригожин заявил, что L'One отказался от участия в трибьюте Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью Лауре Джугелии рассказал, что певец L'One (Леван Горозия — настоящее имя) отказался от участия в трибьюте его жены Валерии за день до выступления.

Пригожин отметил, что отказался от выступления через своего директора. Певец просил условия, которые не могла предоставить команда Валерии. К примеру, отдельный бэклайн (оснащение, которое обеспечивает звук на сцене любого масштаба — «Газета.Ru»).

«Это как «Песня года». У нас участников сколько было? Невозможно сделать отдельный бэклайн. И мы предупреждали», — объяснила Валерия.

По словам Пригожина, певец Егор Крид помог им и выступил на концерте. Он назвал артиста красавчиком.

15 апреля Пригожин признался, что его сильно возмущают призывы депутатов выступать артистам бесплатно на 9 Мая. Продюсер считает, что заявления о бесплатных концертах дискредитируют депутатов. Он напомнил, что выступления — это работа.

Пригожин не понимает, почему артисты должны быть «козлами отпущения». Он привел в пример стоимость последнего альбома своей жены, певицы Валерии. Шоумен и артистка потратили на него почти €250 тысяч (около 23,5 миллиона рублей по текущему курсу. — «Газета.Ru»).

Ранее Пригожин потратил более 8,5 млн рублей на клип Валерии.