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Пригожин потратил более 8,5 млн рублей на клип Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин вложил более 8,5 млн рублей в клип Валерии
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин признался в беседе с mk.ru, что они с женой, певицей Валерией, долго думали над съемкой клипа «Ураган».

Пригожин и Валерия сомневались, стоит ли снимать клип. Продюсер объяснил, что ролик обошелся в $100 тысяч (около 8,54 млн рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»).

«А прежней отдачи от клипов, как это было, скажем, в девяностые, уже нет», — отметил шоумен.

Пригожин добавил, что решение о съемке клипа было обоюдным.

Продюсер женат на певице Валерии с 2004 года. «И бюджет у нас общий, можно сказать, семейный. Так что мы полноценные партнеры и по жизни, и по работе», — поделился продюсер.

Валерия отметила, что у нее с мужем нет брачного контракта. Пригожин пошутил, что у них «джентльменское соглашение».

Певица добавила, что певцы сейчас предпочитают снимать сниппеты. Это полуминутное видео на ключевой фрагмент трека. Валерия объяснила, что это удешевляет и ускоряет процесс. Однако, по ее мнению, такие видео уменьшают масштаб артиста. Пригожин считает, что сниппеты не останутся в истории.

Ранее Пригожин сообщил, что заплатит 1 млн рублей тренеру за шпагат.

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