Вдовец Заворотнюк посвятил актрисе речь на банкете после шоу «Щелкунчик»

Фигурист Петр Чернышев посвятил речь супруге, актрисе Анастасии Заворотнюк, на банкете после шоу «Щелкунчик». Об этом сообщает издание «СтарХит».

Чернышев обратился к зрителям. Он заявил, что его команда не могла бы создавать различные проекты без заинтересованной аудитории. Фигурист уверен, что Заворотнюк была бы безумно счастлива видеть это шоу и его успех.

«И я думаю, что с нами сейчас радуется этому», — поделился спортсмен.

Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая 2024 года. В последние годы звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с глиобластомой — раком головного мозга.

Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось за две недели до трагического финала. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж.

В августе 2024-го Чернышев впервые появился на публике после того, как не стало его жены, актрисы Анастасии Заворотнюк. Он посетил пресс-конференцию в Сочи, посвященную старту гастролей шоу «Вечера на хуторе». Артист не задействован в представлении. Он приостановил выступления после потери супруги. По данным Woman.ru, Чернышев надел обручальное кольцо на пресс-конференцию в Сочи.

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