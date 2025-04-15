Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дана Борисова назвала себя «доступной женщиной»

Телеведущая Дана Борисова призналась, что была доступной женщиной раньше
close
ТНТ

Российская телеведущая Дана Борисова призналась на подкасте «ДаДа — НетНет» в том, что раньше часто вступала в «беспорядочные половые связи» с мужчинами. Выпуск опубликован на VK Видео.

«У меня был такой недостаток: я не умела сказать «нет». Мне сложно в этом признаться, но я была довольно-таки доступной женщиной. Особенно, когда я активно употребляла [запрещенные вещества]», — заявила звезда.

Телеведущая поделилась, что вступала в связь с мужчинами, как только чувствовала какой-либо интерес с их стороны к своей персоне. По словам Борисовой, она считала «себя обязанной» вступить с ними в сексуальную связь.

Борисова также отметила, что сейчас придерживается «воздержания» от сексуальной жизни. Телеведущая не исключает, что ее сниженное либидо может быть связано с тем, что она находится на пожизненной терапии от биполярного расстройства.

«Честно, у меня не было настоящей любви. Была куча отношений, беспорядочных половых связей — но любви-любви никогда не было», — добавила она.

В то же время Борисова раскрыла, что сейчас у нее есть «романтическая любовь». Знаменитость влюблена в турецкого актера, имя которого она не стала раскрывать. Телеведущая сравнила свою влюбленность с «навязчивой идеей» и призналась, что она продолжается уже два года.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Пугачеву до сих пор не признали иноагентом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами