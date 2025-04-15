Дана Борисова назвала себя «доступной женщиной»

Российская телеведущая Дана Борисова призналась на подкасте «ДаДа — НетНет» в том, что раньше часто вступала в «беспорядочные половые связи» с мужчинами. Выпуск опубликован на VK Видео.

«У меня был такой недостаток: я не умела сказать «нет». Мне сложно в этом признаться, но я была довольно-таки доступной женщиной. Особенно, когда я активно употребляла [запрещенные вещества]», — заявила звезда.

Телеведущая поделилась, что вступала в связь с мужчинами, как только чувствовала какой-либо интерес с их стороны к своей персоне. По словам Борисовой, она считала «себя обязанной» вступить с ними в сексуальную связь.

Борисова также отметила, что сейчас придерживается «воздержания» от сексуальной жизни. Телеведущая не исключает, что ее сниженное либидо может быть связано с тем, что она находится на пожизненной терапии от биполярного расстройства.

«Честно, у меня не было настоящей любви. Была куча отношений, беспорядочных половых связей — но любви-любви никогда не было», — добавила она.

В то же время Борисова раскрыла, что сейчас у нее есть «романтическая любовь». Знаменитость влюблена в турецкого актера, имя которого она не стала раскрывать. Телеведущая сравнила свою влюбленность с «навязчивой идеей» и призналась, что она продолжается уже два года.

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