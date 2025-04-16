Анна Калашникова рассталась с мужем из-за «коварных друзей»

Певица Анна Калашникова заявила, что успела расстаться и снова сойтись с мужем

Певица и модель Анна Калашникова рассказала в беседе с порталом «Страсти», что успела расстаться с мужем из-за «коварных друзей».

По словам Калашниковой, в семье начались скандалы после того, как знакомые начали искать на нее компромат. Артистка рассказала, что близкие, друзья и знакомые супруга завидовали их отношениям.

«Со стороны спутника оказалось много коварных друзей, которые стали копать, искать какую-то гадость, старые новости, сплетни собирать и выдавать ему. Пошли скандалы, были даже расставания. Стресс был серьезный», — поделилась певица.

На данный момент Калашникова воссоединилась с супругом.

В апреле 2024 года Калашникова подтвердила, что тайно вышла замуж. Артистка не стала раскрывать личность нового супруга. Она объяснила, что возлюбленный не хочет публичности. Модель также активно готовится к рождению дочери и уже сдала яйцеклетки.

Калашникова одна воспитывает сына Даниила. Мальчик родился в 2015 году. Исполнительница скрывает личность отца ее ребенка. Певица жаловалась, что мужчина не помогает ей финансово и не навещает сына.

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