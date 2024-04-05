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Анна Калашникова тайно вышла замуж

Певица Калашникова заявила, что собирается завести ребенка от нового мужа

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annakalash/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и модель Анна Калашникова подтвердила в беседе с kp.ru, что тайно вышла замуж.

Калашникова не стала раскрывать личность нового супруга. Она объяснила, что возлюбленный не хочет публичности. Артистка также активно готовится к рождению дочери и уже сдала яйцеклетки.

«Надеюсь, что в скором времени у моего сыночка появится сестренка», — поделилась звезда.

В социальных сетях поклонники предположили, что новым мужем Калашниковой стал психолог Сергей Селезнев, с которым певица появилась на красной дорожке музыкальной премии «Виктория».

Калашникова одна воспитывает сына Даниила. Мальчик родился в 2015 году. Исполнительница скрывает личность отца ее ребенка. Певица жаловалась, что мужчина не помогает ей финансово и не навещает сына. Артистка рассказывала, что ей тяжело растить мальчика в одиночку. Она считает, что у ребенка должен быть мужской пример благородства и чести.

Ходили слухи, что отцом ребенка Калашниковой является певец Прохор Шаляпин, так как у артистов был роман в 2014 году. Однако ДНК-тест показал, что музыкант не является отцом ребенка.

Ранее Калашникова рассказала, как ее мать спасла отца от теракта в «Крокусе».

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