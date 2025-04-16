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МХТ поставит незавершенную пьесу Пушкина

Режиссер Меламедов поставит пьесу Пушкина «Русалка» на сцене МХТ имени Чехова
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М. Анфингер/РИА Новости

Режиссер Максим Меламедов поставит незавершенную пьесу Александра Сергеевича Пушкина «Русалка» на Новой сцене МХТ имени Антона Павловича Чехова. Об этом пишет ТАСС.

Премьера спектакля состоится 16 апреля. Роль Русалки в спектакле исполнит Маргарита Якимова, ее отца, Мельника, сыграет заслуженный артист РФ Валерий Трошин. Роли Князя будут исполнять два актера — Олег Гаас и Никита Бурячек, роль Княгини исполнит Полина Романова. Также в постановке участвуют Алена Хованская, Ульяна Глушкова, Сергей Медведев (признан в РФ иностранным агентом) и Мухтар-Али Мурзин.

По словам Меламедова, при создании спектакля он стремился «создать художественный мир, полный метафор и образов, которые имеют отношение и к Пушкину, и к современности». Артист решил сделать ключевым лейтмотивом пьесы не месть, а сопереживание.

«Да, в начале она намеревается отомстить. Но со временем понимает, что Князь и Княгиня — тоже люди: они потерялись, запутались, они мучаются. И ей становится их жалко», — описал свое представление о Русалке Пушкина режиссер.

Исполнившая Русалку актриса Маргарита Якимова заявила, что ее героиня сожалеет о содеянном и о том, что ее поступок заставил страдать ее родителей.

До этого искусственный интеллект расшифровал зачеркнутые записи Пушкина.

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