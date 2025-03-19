Егор Крид назвал Евгения Онегина хорошим писателем

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Рэпер Егор Крид попался на незнании русской литературы на YouTube-шоу «Охота на звезд».

Ведущие передачи задали музыканту вопрос с подвохом: «Что написал Евгений Онегин (главный герой одноименного романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина. — «Газета.Ru»)?» Вопрос на знание школьной программы заставил музыканта задуматься.

«Что-то очень известное. Хороший писатель... Ну, «Пушкин»?» — сказал рэпер.

Позже ведущие шоу указали Криду на ошибку, после чего рэпер ответил: «В натуре. Вы че, ахренели? Это очень жестко!»

До этого сообщалось, что в России зафиксировали рост интереса к творчеству поэта Александра Пушкина в феврале 2025 года. Тренд заметили сразу несколько сервисов — поиск Яндекса, Яндекс Книги и Кинопоиск. Причиной всплеска стали премьеры фильма «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли и сериала «Натали и Александр».

В разных городах интерес к творчеству русского классика проявляли по-разному: среди городов-миллионников наибольший интерес проявили петербуржцы, а наименьший — жители Новосибирска, добавили в Яндексе.

Ранее турецкий актер Джан Яман признался, что хотел бы почитать русскую литературу в оригинале.