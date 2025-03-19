Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Егор Крид назвал Евгения Онегина хорошим писателем

Рэпер Егор Крид заявил, что Евгений Онегин написал «Пушкина»
close
egorkreed/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Егор Крид попался на незнании русской литературы на YouTube-шоу «Охота на звезд».

Ведущие передачи задали музыканту вопрос с подвохом: «Что написал Евгений Онегин (главный герой одноименного романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина. — «Газета.Ru»)?» Вопрос на знание школьной программы заставил музыканта задуматься.

«Что-то очень известное. Хороший писатель... Ну, «Пушкин»?» — сказал рэпер.

Позже ведущие шоу указали Криду на ошибку, после чего рэпер ответил: «В натуре. Вы че, ахренели? Это очень жестко!»

До этого сообщалось, что в России зафиксировали рост интереса к творчеству поэта Александра Пушкина в феврале 2025 года. Тренд заметили сразу несколько сервисов — поиск Яндекса, Яндекс Книги и Кинопоиск. Причиной всплеска стали премьеры фильма «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли и сериала «Натали и Александр».

В разных городах интерес к творчеству русского классика проявляли по-разному: среди городов-миллионников наибольший интерес проявили петербуржцы, а наименьший — жители Новосибирска, добавили в Яндексе.

Ранее турецкий актер Джан Яман признался, что хотел бы почитать русскую литературу в оригинале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами