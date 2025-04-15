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На Украине предложили метод борьбы с российской музыкой

Депутат Рады Юрчишин выступил за контроль соцсетей для борьбы с российской музыкой
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Global Look Press

Председатель комитета Верховной рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин на фоне задержания в Киеве подростков за прослушивание российской музыки заявил, что в стране необходимо ввести контроль социальных сетей. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, регулирование соцсетей должно распространяться не только на Telegram, ведь российские сериалы, юмористические программы и политические обзоры можно легко найти в YouTube, а в Spotify можно услышать российскую музыку.

Депутат добавил, что необходимо создать собственный конкурентный продукт, а также ограничить себя «от всего российского». По его мнению, отказ подтолкнет украинцев искать музыку, фильмы и прочее на иностранных языках.

Накануне сообщалось, что в Киеве задержали подростков, которые слушали в общественном месте российскую музыку. Полиция и СБУ задержала подростков, которые слушали российскую музыку на Подоле. На парней 17-20 лет составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве и распитии алкогольных напитков.

Ранее в Киеве боец ВСУ избил женщину, слушавшую Валерия Меладзе.

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