Стало известно, сможет ли Поперечный снять статус иноагента после отмены штрафа

Адвокат Александр Бенхин заявил в беседе с изданием «Абзац», что отмена штрафа о дискредитации российской армии не поможет комику Данилу Поперечному снять статус иностранного агента.

Бенхин отметил, что Поперечный получил статус иноагента раньше. По его словам, это две разные вещи. Адвокат добавил, что с дискредитацией армии России комик действительно «отбился».

«Формально там были проведены экспертизы. Как я понимаю, доказали, что никого он не дискредитировал. Соответственно, поэтому отменен штраф», — заявил адвокат.

14 июня 2024 года министерство юстиции РФ внесло Данилу Поперечного (признан в РФ иностранным агентом) в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, юморист выступал против проведения специальной военной операции на Украине и работал с информационными площадками, которые находятся под контролем зарубежных структур.

Позже в отношении комика завели административное дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию российских войск»). В ноябре прошлого года Тверской районный суд Москвы оштрафовал его на 50 тыс. рублей в рамках данного дела. При этом сам Поперечный отказался признать свою вину. 15 апреля 2025 года Московский городской суд отменил решение суда первой инстанции.

Ранее суд оштрафовал стендап-комика Дениса Чужого (признан в РФ иностранным агентом) на 40 тыс. рублей.