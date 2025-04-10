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Суд оштрафовал стендап-комика Дениса Чужого на 40 тыс. рублей

Суд в Курской области оштрафовал стендап-комика Дениса Чужого
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Денис Чужой/YouTube

Суд в Курской области оштрафовал стендап-комика Дениса Чужого (признан в РФ иностранным агентом) на 40 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Чужого (настоящее имя — Денис Алесин) признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью по части 1 статьи 19.34 КоАП (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Постановление в законную силу не вступило.

По данным издания, с февраля 2023 по ноябрь 2024 года комик участвовал в создании и распространении предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов, осуществлял политическую деятельность, распространяя мнения о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, формируя общественно-политические взгляды и убеждения.

Чужой вместе с женой Ольгой и своими собаками уехал из России в Турцию в июне 2022 года. Артист осудил специальную военную операцию на Украине.

В 2023 году Чужой переехал в Германию. Он проживал в Берлине. В сентябре 2024-го комик сообщил о переезде в Барселону. Юморист объяснил, что не хочет интегрироваться в германскую среду и перенимать способ мышления немцев.

8 ноября 2024 года Минюст России внес Дениса Чужого в реестр иноагентов.

Ранее уехавший из России комик Денис Чужой сравнил себя с Гитлером.

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