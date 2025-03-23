Эрмитаж может запретить фотосессии в музее после скандала с посетителями

Эрмитаж может запретить фотосессии после инцидента с посетителями

В Эрмитаже могут запретить фотосессии из-за некорректного поведения посетителей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале музея.

В сообщении говорится, что фотосессии — одна из услуг, позволяющих музею получать прибыль и сохраняет систему льгот и уровень цен на билеты.

«Эрмитаж с удовольствием дарит своим гостям незабываемые впечатления, но не готов мириться с тем, что эту возможность используют в коммерческих целях. Если количество желающих злоупотребить услугой будет расти, мы будем вынуждены отменить ее», — сказано в посте.

Накануне две посетительницы Эрмитажа пожаловались, что их не пустили в музей в нарядной одежде. Девушки записали на видео беседу с кассиром, которая сочла их слишком нарядными. По мнению женщины, посетительницы хотели сделать в музее профессиональную съемку — а эта услуга обходится в 10 тысяч рублей.

Сами гостьи города утверждают, что были одеты как обычно, при них не было профессиональной техники и вещей для переодевания.

Известно, что на экспозициях музея разрешена любительская фото- и видеосъемка за исключением мест, где фотографирование запрещено. Согласно правилам музея, к костюмированной съемке относится фотосессия ее участников в торжественной одежде, которая соответствует обстановке парадных и экспозиционных залов музея.

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