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Певица Слава заплатила за перелет 300 тыс. рублей: «Живет свою лучшую жизнь»

Блогер Пилягин заявил, что певица Слава потратила на перелет 300 тыс. рублей
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nastya_slava/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Олег Пилягин заявил в Telegram-канале, что певица Слава потратила на перелет около 300 тысяч рублей.

Прилягин отметил, что Слава летает бизнес-классом и «живет свою лучшую жизнь». Он опубликовал снимок артистки из самолета.

«Сумка «Эрмес» — от 1,5 млн (но, может, паль). Две майки по цене одной. Шампанское включено в бизнес-класс. Хорошей вам рабочей недели, работяги», — заявил блогер.

14 апреля певец Евгений Кемеровский признался на премии «Шансон года», что артистка Слава стала «куколкой» после расставания со своим гражданским супругом Анатолием Данилицким. Слава в свою очередь уточнила, что ни с кем не разводилась, поскольку никогда не была в законном браке.

Слава находилась в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким, который старше нее на 28 лет, с 2002 года. Официально пара не зарегистрировала свой роман.

На премии «Шансон года» Слава выступила в роли ведущей. Артистка призналась, что ей тяжело было работать в таком амплуа из-за своей врожденной особенности — дислексии. Певица объяснила, что ей сложно читать длинный текст. Ей приходится разбивать его на фразы.

Ранее Цыганова заявила, что ее рвало полвечера после концерта Леонтьева.

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