Певица Слава рассказала о сложностях работы с дислексией

Певица Слава призналась, что у нее врожденная дислексия

Певица Слава призналась в беседе с kp.ru, что страдает от дислексии.

Дислексия – избирательное нарушение способности к овладению навыками чтения и письма при сохранении общей способности к обучению. Слава призналась, что ей тяжело было работать ведущей на премии «Шансон года» из-за своей врожденной особенности. Артистка объяснила, что ей сложно читать длинный текст. Ей приходится разбивать его на фразы.

Слава добавила, что переживала во время премии. По словам певицы, ей очень сильно помог справиться с волнением ее соведущий Александр Маршал.

«Вообще, когда Саша рядом, мне очень хорошо, спокойно. Потому что очень долгие годы его знаю как самого классного, хорошего мужчину и настоящего товарища, друга. Очень талантливого человека», — поделилась артистка.

Слава добавила, что ей понравилось в роли ведущей. Она давно мечтала об этом.

«Впервые меня пригласили на «Ээхх, Разгуляй!». Получилось очень хорошо, потому что у меня были короткие фразы. А сейчас мне дали огромный блок. И я, конечно, опростоволосилась. Но вышел Саша и спас ситуацию. Спасибо Саше», — рассказала певица.

Слава пошутила, что больше не будет ведущей, так как получила «психологическую травму».

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