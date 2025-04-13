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Цыганова заявила, что ее рвало полвечера после концерта Леонтьева

Муж Цыгановой попросил ее не ходить на концерты Леонтьева
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вДудь/YouTube

Певица Вика Цыганова призналась в интервью с Давидом Виннером, что ее рвало полвечера после концерта Валерия Леонтьева.

По словам Цыгановой, ее «тонкая нервная структура» не перенесла то, что она увидела. Артистка призналась, что муж Вадим отругал ее после выступления. Цыганов попросил певицу больше не ходить на концерты Леонтьева.

«Мне было очень плохо, хотя сам человек ничего плохого мне не сделал», — заявила артистка.

Цыганов считает, что жену рвало, потому что Леонтьев раздевался на сцене.

В феврале Цыганова усомнилась, что Елена Ваенга достойна звания заслуженной артистки. Она заявила, что певица выходила на сцену в образе монаха, изображала мужчину и «извращалась над образом священнослужителя».

Цыганова заявила, что имеет право на собственное мнение. По словам исполнительницы, ее раздражают артисты, подобные Ваенге. Артистка также высмеяла присвоение Кате Лель звания заслуженной артистки России. Она приложила фотоколлаж с Катей Лель в образе героя мемов о «Гачимучи» Вана Даркхолма. Артистка отметила, что певица «положила на алтарь своего творчества» много сил и трудов.

Ранее Цыганова назвала несправедливым возвращение Долиной квартиры.

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