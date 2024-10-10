Компания рэпера Сереги находится в процессе ликвидации за долги

Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидирует компанию рэпера Сереги (настоящее имя — Сергей Пахоменко) из-за неправильного адреса и долгов по обязательным пенсионным взносам. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Пахоменко создал ООО «ЛБВМС» в 2017 году, компания занималась изготовлением и продажей ежедневных наборов еды. С момента выхода на рынок ФНС трижды собиралась ликвидировать бизнес автора хита «Черный бумер», а в 2020 году фирму исключили из реестра малого и среднего предпринимательства.

Сейчас Пахоменко живет в Белоруссии, но часто приезжает в Россию. В апреле артист проиграл суд Социальному фонду России. Причиной стала задолженность в размере 500 рублей. Тогда же стало известно о серьезных долгах российской компании Пахоменко по обязательным пенсионным взносам.

Недавно стало известно, что компания актера Дмитрия Харатьяна и певца Гарика Сукачева может быть ликвидирована в ближайшее время. ФНС заблокировала счета ООО «Диафильм» из-за отсутствия налоговой декларации. Компания не предоставляет документы с 2022 года.

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