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Рэпер Серега об Инстасамке: «Там формы впереди творчества»

Рэпер Серега заявил, что не считает музыку Инстасамки творчеством

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Виктор Толочко/РИА Новости

Рэпер Серега признался, что «точно не будет слушать» недавно вышедший альбом группы «Ленинград» и певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой). Об этом он сообщил в интервью изданию «СтарХит».

«А по поводу его дуэта с Инстасамкой: там размах на рубль, а удар на копеечку», — высказался он об их сотрудничестве.

Также Серега раскритиковал музыку самой Зотеевой, заявив, что артистка не делает ничего стоящего.

«Я вообще не считаю, что у нее есть творчество. Там формы впереди творчества», — поделился мнением Серега.

8 ноября вышел совместный мини-альбом группы «Ленинград» и Инстасамки под названием «Бумеры и зумеры». Всего в него вошли шесть треков.

Позднее лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров пояснял, что группа при сотрудничестве с Зотеевой ограничилась только выпуском одного альбома. Постоянной вокалисткой коллектива Инстасамка не стала.

Также Шнуров назвал «легкой и игривой» работу с Инстасамкой. Он выразил мнение, что Зотеева — «яркий, экспериментальный и смелый» артист. А ее творчество певец описал как «перформанс длиною в жизнь, в которой грань между реальностью и искусством стерта до неразличимости».

Ранее экс-участник «Аквариума» заявил, что Гребенщиков «выжил из ума».

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