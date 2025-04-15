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Гонорары артистам за концерты в регионах назвали непозволительной роскошью

Депутат Антропенко: гонорары артистам в регионах — непозволительная роскошь
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Shutterstock

В России не следует тратить средства из региональных и городских бюджетов на оплату огромных гонораров артистов, считает депутат Госдумы Игорь Антропенко. В беседе с 360.ru он назвал это непозволительной роскошью, подчеркнув, что этими средствами логичнее покрывать другие статьи расходов.

«Я, когда говорил о гонорарах артистов, просил их поумерить аппетиты. Это применительно к бюджетным расходам на артистов всех уровней», — убежден депутат.

Он назвал нормальной ситуацию, когда артистам за выступления платят частные лица из своих карманов, а не из бюджетных средств. В пример он привел случаи, когда выступления тех или иных исполнителей обходились регионам в десятки миллионов рублей из муниципальных бюджетов.

«Я против такого расхода денежных средств», — заключил парламентарий.

Напомним, до этого депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала многомиллионные гонорары российских артистов за выступления по случаю 9 Мая, подчеркнув, что патриотизм не должен быть платным. По ее мнению, истинным проявлением патриотизма и памяти было бы поздравление ветеранов и детей войны на благотворительных началах, бесплатно, а вот на перемещение и обустройство на время концерта на себя должны брать власти.

Ранее Сергей Лазарев повысил гонорар за частное шоу до 8,5 млн рублей.

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