Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сергей Лазарев повысил гонорар за частное шоу

Продюсер Дворцов: певец Лазарев повысил гонорар до 8,5 млн рублей за частное шоу
close
Пресс-служба НТВ

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с порталом «Страсти», что певец Сергей Лазарев увеличил цены за выступления на частных мероприятиях.

Дворцов назвал певца трудягой и большим молодцом. Он заявил, что раньше Лазарев брал 6,5 миллиона рублей за частное шоу, а теперь – 8,5 миллиона рублей.

«В этом году он его поднял ровно в два раза. Сережа сейчас является одним из самых востребованных артистов нашей эстрады, любимец всех девушек, женщин, молодежи», — поделился шоумен.

В марте Дворцов также рассказал, что певец Денис Майданов получает в районе 2–2,5 миллиона рублей за концерт.

Дворцов отметил, что Майданова также приглашают на корпоративы. Он назвал певца настоящим артистом и патриотом своей страны. По словам продюсера, зрители очень любят исполнителя.

В декабре Денис Майданов признался, что редко выступает на частных мероприятиях. По словам артиста, ему предпочтительней петь на сцене, чем у людей «за столами».

Ранее стало известно, сколько Ваенга потратила на усиленную охрану.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами