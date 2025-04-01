Сергей Лазарев повысил гонорар за частное шоу

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с порталом «Страсти», что певец Сергей Лазарев увеличил цены за выступления на частных мероприятиях.

Дворцов назвал певца трудягой и большим молодцом. Он заявил, что раньше Лазарев брал 6,5 миллиона рублей за частное шоу, а теперь – 8,5 миллиона рублей.

«В этом году он его поднял ровно в два раза. Сережа сейчас является одним из самых востребованных артистов нашей эстрады, любимец всех девушек, женщин, молодежи», — поделился шоумен.

В марте Дворцов также рассказал, что певец Денис Майданов получает в районе 2–2,5 миллиона рублей за концерт.

Дворцов отметил, что Майданова также приглашают на корпоративы. Он назвал певца настоящим артистом и патриотом своей страны. По словам продюсера, зрители очень любят исполнителя.

В декабре Денис Майданов признался, что редко выступает на частных мероприятиях. По словам артиста, ему предпочтительней петь на сцене, чем у людей «за столами».

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