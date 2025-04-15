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«Страдают в кадре»: режиссер объяснил, почему в России не снимают экшен-фильмы

Режиссер Войтинский: экшен-фильмы в РФ менее популярны, чем сказки
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Евгений Биятов/РИА Новости

В культурный код жителей России вшиты не герои, а такие персонажи, как лежащий на печи Емеля. По этой причине в стране практически не снимают боевики и экшен-фильмы – они менее популярны среди зрителей, заявил НСН режиссер и продюсер Александр Войтинский.

Отсутствие актеров для боевиков – это не причина того, что такие фильмы не снимают, а следствие, считает эксперт. По его мнению, в обществе нет запроса на такие картины. При этом экшен и аттракционы режиссер назвал высшей степенью драмы, где герои не страдают, а действуют.

«Экшен – это момент истины. Либо ты как герой сделаешь то, что должен, либо проигрываешь. Но в России это не так популярно – идти до конца, действовать», — заявил Войтинский, добавив, что российские актеры предпочитают «страдать» в кадре, а не выполнять трюки.

Режиссер рассказал, что зачастую в своей работе сталкивался с ситуациями, когда приходилось просить актеров выполнить какие-то действия, но они отказывались, считая, что страдать «гораздо почетнее и интереснее». Специалист назвал такой подход большой ошибкой, подчеркнув, что очень рад появлению фильмов и сериалов про полицейских и бандитов.

«У нас в культурном коде Емеля лежит на печи, вот и всё», — заключил Войтинский.

До этого член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев сообщил, что кинотеатры в России бьют тревогу из-за резкого сокращения посещаемости. По его словам, это объясняется слишком слабым репертуаром, нехваткой западных картин – зрителям просто нечего смотреть. В прошлом году кинотеатры посетили 120 млн зрителей – в этом году с вероятностью 99% этот показатель достигнут не будет, из-за чего большое количество кинотеатров окажется просто под угрозой закрытия.

Ранее режиссер раскрыл, с кем Кологривый соперничал за роль Емели.

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