Режиссер раскрыл, с кем Кологривый соперничал за роль Емели

Актер Никита Кологривый соперничал за роль Емели в фильме «По щучьему велению» с Александром Петровым. Об этом kp.ru рассказал режиссер картины Александр Войтинский.

По его словам, на эту роль пробовались пять-шесть актеров. Он уточнил, что найти харизматичного артиста было непросто.

«Мы очень долго искали, делали повторные пробы, делали ансамблевые пробы, очень тяжело шло... У Кологривого на тот момент еще не было никогда роли главной, можно сказать, это был его большой кинодебют. А потом уже после нас вышел сериал «Слово пацана». И оказалось, что мы Никиту правильно нашли», — поделился Войтинский.

Режиссер добавил, что Кологривый проявил себя как яркий шоумен и соглашался выполнять различные необходимые для роли действия, в том числе прыгал в холодную воду.

17 сентября представители Кинопоиска сообщили «Газете.Ru», что Никита Кологривый исполнит одну из главных ролей в третьем сезоне сериала «Метод». Он сыграет маньяка по прозвищу Зверь, который охотится за другими злоумышленниками под началом следователя Родиона Меглина (Константин Хабенский).

Ранее автор фильма «По щучьему велению» назвал способ улучшить российское кино.