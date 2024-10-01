Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Режиссер раскрыл, с кем Кологривый соперничал за роль Емели

Режиссер Войтинский: Кологривый соперничал за роль Емели с Петровым

close
Кадр из фильма «По щучьему велению»

Актер Никита Кологривый соперничал за роль Емели в фильме «По щучьему велению» с Александром Петровым. Об этом kp.ru рассказал режиссер картины Александр Войтинский.

По его словам, на эту роль пробовались пять-шесть актеров. Он уточнил, что найти харизматичного артиста было непросто.

«Мы очень долго искали, делали повторные пробы, делали ансамблевые пробы, очень тяжело шло... У Кологривого на тот момент еще не было никогда роли главной, можно сказать, это был его большой кинодебют. А потом уже после нас вышел сериал «Слово пацана». И оказалось, что мы Никиту правильно нашли», — поделился Войтинский.

Режиссер добавил, что Кологривый проявил себя как яркий шоумен и соглашался выполнять различные необходимые для роли действия, в том числе прыгал в холодную воду.

17 сентября представители Кинопоиска сообщили «Газете.Ru», что Никита Кологривый исполнит одну из главных ролей в третьем сезоне сериала «Метод». Он сыграет маньяка по прозвищу Зверь, который охотится за другими злоумышленниками под началом следователя Родиона Меглина (Константин Хабенский).

Ранее автор фильма «По щучьему велению» назвал способ улучшить российское кино.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами