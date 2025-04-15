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ФНС ликвидировала фирму «О.С.П.-студии» с Лазаревой и Шацем

Mash: фирма шоу «О.С.П.-студия» ликвидирована ФНС из-за 15-летнего бездействия
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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала компанию юмористического шоу «О.С.П.-студия», ведущими которого были, в том числе, экс-супруги Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) и Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает Mash.

Mash отмечает, что компанию решили закрыть после недавней проверки ФНС по месту регистрации в квартире директора компании Натальи Белоголовцевой. По данным Telegram-канала, решение ФНС — «обычная юридическая процедура», поскольку ООО не работало уже на протяжении 15 лет.

Компания «О.С.П.» появилась в рамках телепередачи «Раз в неделю», а пик ее популярности пришелся на шоу «33 квадратных метра». В начале 2010-х «трио Михаила Шаца, Татьяны Лазаревой и Сергея Белоголовцева пыталось вернуться в эфир, но не заработало», утверждает Mash.

Накануне стало известно, что ФНС заблокировала счета актера Владимира Гарцунова, известного по роли Платона в сериале «Трудные подростки». По данным Life со ссылкой на SHOT, Гарцунов на протяжении долгого времени не выплачивал налоги за свое ИП, которое связано с исполнительскими искусствами. Изначально ему капали пени, но потом ФНС решила заблокировать счета актеру.

Всего, утверждает SHOT, звезда «Трудных подростков» задолжал налоговой 167 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Пугачеву до сих пор не признали иноагентом.

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