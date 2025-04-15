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«Просила не наказывать»: в Госдуме объяснили, почему Пугачеву до сих пор не признали иноагентом

Депутат Госдумы Милонов: Пугачеву до сих пор не признали иноагентом из-за связей
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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Депутат Госдумы Виталий Милонов предположил в беседе с NEWS.ru, что Аллу Пугачеву до сих пор не включили в реестр иноагентов из-за оставшихся связей певицы в России.

Милонов напомнил, что до эмиграции из страны Пугачева «комфортно себя чувствовала в любых кабинетах».

«Думаю, несмотря на свою позицию, она по некоторым неформальным каналам просила не наказывать ее и войти в ее положение», — заявил парламентарий.

Продюсер Сергей Лавров согласился в беседе с тем же изданием с позицией Виталия Милонова. По словам Лаврова, правительство России и руководители телеканалов «терпят и прощают» Пугачевой больше, чем кому-либо из отечественных звезд шоу-бизнеса.

При этом юрист Илья Русяев уточнил, что порядок включения в список иноагентов строго регламентирован законом. Эксперт считает, что Минюст РФ не нашел достаточных правовых оснований для признания артистки иноагентом.

«И в этом смысле в очередной раз юридически важно подчеркнуть, что признание иностранным агентом — это не следствие общественного мнения или слухов, а строго правовая процедура, основанная на доказательной базе и законности действий органов власти», — подытожил Русяев.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня — 15 апреля 2025 года — Пугачева отмечает свое 76-летие. В соцсетях артистку уже поздравил супруг Галкин и дочь Кристина Орбакайте.

Ранее певица Лолита Милявская призналась, что не употребляет алкоголь два года.

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