«Конфликт исчерпан»: актер Илья Дель – об аресте своей девушки за нападение с ножом

Актер Дель заявил, что не имеет претензий к своей девушке после нападения с ножом

Актер Илья Дель в беседе с «Газетой.Ru» назвал жестким решение суда отправить под домашний арест его девушку, актрису Александру Дроздову, напавшую на него с ножом. Мужчина добавил, что конфликт между ними исчерпан, а заявление против девушки он в полицию не подавал.

«Я считаю, что это слишком жесткое и суровое наказание в виде домашнего ареста. Конфликт между нами с Александрой исчерпан, претензий не имею. Никакого заявления я никогда не подавал на Александру. Ни до операции, ни после никто со мной на эту тему не общался, поэтому у меня никаких претензий нет», — сказал он.

При избрании меры пресечения Дроздова утверждала, что пыталась защитить во время ссоры своего ребенка, однако Дель заявил, что в тот момент малыша рядом с ними не было.

«Во время ссоры ребенок не присутствовал. Это принципиально важно. Это, видимо, выбрана защитой такая позиция. Ну, это их дело. Ребенок не присутствовал во время нашего конфликта. Все остальное, я думаю, мы уже будем выяснять непосредственно сами», — уточнил он.

12 апреля в Санкт-Петербурге госпитализировали актера Илью Деля с несколькими ножевыми ранениями груди. Мужчина находился в тяжелом состоянии.

В нанесении увечий подозревают его девушку, актрису Александру Дроздову. По версии следствия, она «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» умышленно нанесла Делю не менее двух ударов в область груди.

14 апреля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил Дроздову под домашний арест до 11 июня. Ей запрещено выходить за пределы квартиры, общаться с участниками по делу и пользоваться телефоном и интернетом.

Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дель назвал конфликт с Дроздовой «обычной ссорой влюбленных».