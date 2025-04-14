Российскую актрису отправили под домашний арест после нападения с ножом

Суд отправил актрису Дроздову под домашний арест до 11 июня после нападения

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил актрису Александру Дроздову, которая ранила ножом своего возлюбленного и коллегу Илью Деля, под домашний арест до 11 июня. Об этом сообщает Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

Суд также запретил Дроздовой выходить за пределы квартиры, общаться с участниками по делу и пользоваться телефоном и интернетом.

12 апреля в Санкт-Петербурге госпитализировали актера Илью Деля с несколькими ножевыми ранениями груди. Мужчина находится в тяжелом состоянии. В нанесении увечий подозревают его сожительницу актрису Александру Дроздову, девушку задержали.

По версии следствия, Дроздова «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» умышленно нанесла Делю не менее двух ударов в область груди колюще-режущим предметом. Девушка причинила мужчине тяжкий вред здоровью.

Позднее Дель назвал конфликт с Дроздовой «обычной ссорой влюбленных». Он отмечал, что не писал заявление в правоохранительные органы на избранницу — полиция сама инициировала дело.

Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

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