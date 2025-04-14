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Муцениеце о буллинге в школе: «Зажали в углу и заставили извиняться»

Актриса Муцениеце вспомнила, как ее зажали в школьном туалете ради извинений
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agataagata/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Агата Муцениеце призналась, что сталкивалась с буллингом в школе. Ее слова передает Popcake в Telegram-канале.

«Бывало такое, что девчонки из старших классов прижимали в углу. Помню, как показала одной девочке не очень приятный жест пальцем. <…> [И потом] они меня зажали в туалете и заставили извиняться», — поделилась артистка.

Муцениеце пояснила, что над ней издевались в школе из-за нарядов — кричали, что она «странно одевается». Во время разбирательств в туалете, вспомнила актриса, она не стала извиняться.

«Потом пришла училка… Короче, были такие истории. Но на какие-то серьезные стрелки я не ходила», — отметила актриса.

В начале марта Муцениеце признавалась, что никогда не ходила к психологу. Она не считает нужным бороться со своими травмами, поскольку это ее «багаж и богатство».

Актриса уточнила, что не осуждает тех, кто обращается к специалисту. Знаменитость призналась, что лично ей такое не близко. Артистке «проще, веселее и бесплатно» обсудить свои проблемы с подругами.

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