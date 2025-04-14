Обвиняемому в убийстве Игоря Талькова запросили 14 лет лишения свободы

Гособвинение запросило 14 лет колонии для обвиняемого в убийстве Игоря Талькова

Государственный обвинитель запросил наказание в виде 14 лет колонии строгого режима для Валерия Шляфмана, который заочно обвиняется в убийстве певца Игоря Талькова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По ее информации, гособвинитель запросил такое наказание во время судебных прений в Петроградском районном суде Петербурга. Адвокат мужчины просил оправдать обвиняемого.

В июне 2024 года Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела об убийстве Талькова.

Талькова застрелили 6 октября 1991 года за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» в Петербурге: по версии следствия, Шляфман поспорил с охраной певицы Азизы Игорем Малаховым из-за очередности выступления артистов и попытался застрелить оппонента, но попал в Талькова.

Следствием было установлено, что в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» конфликта Шляфман причинил смертельное ранение Талькову при попытке застрелить из револьвера.

Шляфман скрылся в Израиле и в 1992 году был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности. В 2021 году, возобновив дело, следователи пришли к выводу, что преступление было совершено умышленно.

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