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Садальский вспомнил, как Джуна предсказала последнее выступление Талькова

Шоумен Садальский рассказал, что Джуна предсказывала беду Игорю Талькову

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Евгений Матвеев/Global Look Press

Шоумен Стас Садальский рассказал в Telegram-канале, что писательница и целительница Джуна предсказала Игорю Талькову последнее выступление.

«Она же предупреждала его о беде буквально накануне рокового концерта в Питере. Просила, — «не ходи туда, это твое последнее выступление», — вспомнил актер.

Он заявил, что певец не послушался и решил, что «победит». По словам Садальского, Джуна и Тальков дружили много лет: писательница часто помогала ему и даже сделала студию звукозаписи в своей квартире, а также пела дуэтом с артистом.

«Не хватает ее советов теперь, поздно пришло понимание сказанного и предсказанного, над чем тогда смеялся», — отметил Садальский.

Садальский посчитал «интересным», что в день памяти целительницы Следственный комитет России завершил расследование по делу Талькова. Это случилось спустя 33 года после того, как рок-музыканта не стало. Недавно СК России предъявил обвинения концертному директору артиста Валерию Шляфману. Изначально Шляфман проходил по делу свидетелем. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Ранее певец Шаляпин заявил, что Анна Калашникова стала известна благодаря ему.

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