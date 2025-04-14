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Никита Кукушкин переписал квартиру на жену перед интервью с Юрием Дудем

SHOT: актер Никита Кукушкин избавился от последней недвижимости в России
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«Гоголь-центр»

Российский актер Никита Кукушкин (признан в РФ иностранным агентом), который был одним из ведущих артистов «Гоголь-центра», избавился от последней недвижимости в РФ незадолго до выхода интервью с журналистом Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

В марте, утверждает Telegram-канал, Кукушкин переписал квартиру, которая расположена на Валдайском проезде в столице России, на свою супругу Анну Назарову. Площадь недвижимости составляет 54 кв. м, а рыночная стоимость — примерно 20 млн рублей.

На Назарову, отмечает SHOT, также оформлена половина квартиры пары в Доме на Набережной на улице Серафимовича в Москве. Стоимость помещения, которое находится в пяти минутах ходьбы до храма Христа Спасителя, составляет около 70 млн рублей.

По данным Telegram-канала, недавно Кукушкин продал ряд автомобилей — Mercedes 1994 года выпуска, Toyota FJ Cruiser (2006) и Jaguar XJ (1989). После переезда в Германию Кукушкин и Назарова приобрели новый автомобиль, но артисты по-прежнему передвигаются на общественном транспорте, поскольку не получили местные права.

SHOT отмечает, что Кукушкин «не спешит» окончательно обрывать свои связи с Россией — у него в стране сохранилось ИП.

Актер Никита Кукушкин уехал из России вместе с супругой Назаровой и дочерью осенью 2022 года. В феврале 2024 года стало известно, что у знаменитостей родился сын в Германии.

В Москве у Кукушкина осталась неизлечимо больная мать, у нее болезнь Альцгеймера. За ней присматривают другие люди.

Ранее стало известно, что Минюст пресек махинации Левы Би-2 с двойным гражданством.

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