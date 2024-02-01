У актера Никиты Кукушкина родился сын в Германии

Российский актер Никита Кукушкин, известный зрителям по сериалам «Метод», «Оливье и роботы», «Идентификация», «Колл-центр» и другим, год назад покинул Россию вместе с супругой Анной Назаровой и их дочерью Софией. Недавно Анна Назарова родила второго ребенка, пишет kp.ru со ссылкой на соцсети.

Семья сейчас проживает в Берлине. Жена актера опубликовала трогательный кадр из роддома. «Мой мальчик. Сын», — гласит подпись к фото.

Сыну дали имя Мирон.

В Москве у Кукушкина осталась неизлечимо больная мать, у нее болезнь Альцгеймера. За ней присматривают другие люди.

Год назад Кукушкин признался, что повестка из военкомата послужила причиной отъезда из России. Актер подчеркнул, что не хотел рисковать, поэтому решил эмигрировать. Он также напомнил, что несет ответственность за свою супругу и ребенка.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.