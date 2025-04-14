Минюст пресек махинации Левы Би-2 с двойным гражданством

SHOT: Лева Би-2 больше не сможет зарабатывать в России под другим именем

Музыкант Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) указан в обновленном перечне иноагентов Минюста РФ как Бортник Егор (Игорь) Михайлович, «Лева Би-2». Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал поясняет, что по российскому паспорту Егор Бортник проходит под именем Игорь. Именно на это имя оформлены его ИНН, банковские счета и отечественный бизнес. Оно не было включено в реестр иноагентов, поэтому позволяло артисту продолжать зарабатывать в РФ.

Теперь, отмечает SHOT, сотрудники Минюста РФ «пресекли махинации» Левы Би-2 с двойным гражданством.

Музыканту присвоили статус иноагента на второе имя после обращения общественной организации «Сорок сороков». Активисты требовали заблокировать счета компании Бортника, поскольку, говорили они, вырученные в России деньги музыкант направлял на помощь ВСУ.

Также SHOT раскрывает, что российская компания Левы Би-2 заработала почти 1,8 млн рублей в 2024 году. Еще годом ранее бизнес артиста принес убытки в 8 млн рублей при выручке свыше 100 млн рублей.

21 февраля стало известно, что Лева Би-2 соврал о продаже своей трехкомнатной квартиры в Москве. Квартира Бортника расположена рядом с метро «Улица 1905 года». Ее площадь составляет 68 кв. м. Рыночная стоимость недвижимости — около 35 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Газманова эвакуировали во время фотосессии в Москве.